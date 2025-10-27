Радіо Свобода Weekly: Трамп не хоче «марнувати час» і поставив Путіну умову

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп назвав умову зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив 25 жовтня, що не планує зустрічатися з очільником Росії Володимиром Путіним, доки не буде укладено угоду про забезпечення миру між Росією та Україною.

«Ви повинні знати, що ми укладемо угоду, я не збираюся марнувати свій час», – сказав Трамп журналістам у Досі.

Навпередодні президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він. Про це тут

Чи змінять воєнні плани Путіна перші за Трампа санкції США, запроваджені синхронно з ЄС

США, ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній, прагнучи обмежити джерела фінансування Росією війни проти України.

Економіка Росії, яка протягом 45 місяців уже фінансує повномасштабну військову агресію проти України, тримається на експорті нафти та газу, зазначають експерти. А ще, як кажуть критики, небажанням Заходу, а також незацікавленістю Китаю та Індії, повністю перекрити це джерело фінансування війни.

Тепер Сполучені Штати, разом з ЄС та Великою Британією, взяли на приціл деякі з найбільших російських нафтогазових компаній та їхні розгалужені дочірні мережі та філії. Більше про це тут

Забезпечити Києву можливості для глибоких ударів по Росії. Розмова із комісаром ЄС з питань оборони

Андрюс Кубілюс – прем’єр-міністр Литви у 1999–2000 та у 2008–2012 роках – зараз обіймає посаду комісара Євросоюзу з питань оборони та космосу.

Наскільки реальною є загроза нападу Росії на ЄС і НАТО?

Що є необхідним для зміцнення оборони?

Як Євросоюз має відповідати на російські удари по Україні?

Ці питання Єврокомісару з питань оборони поставила створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время». Читайте за лінком

Україна вибрала винищувач майбутнього. Але чому це шведські Gripen, а не літаки США?

Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо поставок до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил України.

Програма включає підготовку українських пілотів та створення технічної бази для обслуговування літаків.

Шведські Gripen обрано через їхню маневровість, надійність та економічність, а також здатність злітати з коротких смуг.

Військові експерти називають це «стратегічним рішенням», яке означає, що у майбутньому українські військові пілоти літатимуть на шведських літаках. Швеція є надійним партнером України і саме літаки Gripen вважають найкращою пропозицією в плані «ціна-якість».

Але чому Україна не обрала американські літаки F-16, на яких вже літають українські пілоти в час війни? Читайте і дивіться тут

«Дичина знищила мисливця». Спецоперація ГУР МОУ в окупованому Криму

Сенсація: російський комплекс РЛК-МЦ «Валдай», створений для боротьби з дронами, був знищений українським БПЛА.

«Валдай» може засікати навіть малі дрони на відстані 5-6 кілометрів, тож чому «пропустив удар». Таких комплексів у Росії випущено не дуже багато, тому заповнити втрату буде складно.

Про нову тактику ЗСУ та які перспективи відкриває ліквідація комплексу, дізнавалися журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». Дивіться і читайте тут

«Я тебе зараз вдарю!». Нові свідчення українців про напади на них того ж самого російськомовного у Швейцарії

«Він нахилився до мене і почав казати на вухо: «Ти така-сяка, українка, хохлушка. Ми тебе будемо вбивати, різати твоїх дітей. Зараз вийдеш із трамвая, я подивлюся на якій зупинці. І все, тобі там кінець. Будемо тебе ґвалтувати, і твоїх дітей також», – розповідає Марія Лембак. Вона знайшла прихисток у Швейцарії після початку масштабної війни.

Марія – одна із українок, які впізнали чоловіка, який нещодавно словесно атакував родину іншої українки Олени Дудник у потязі. Відео цього інциденту набрало мільйони переглядів у соцмережах. Усі біженки стверджують: агресію чоловік проявляв одразу після того, як чув українську мову.

Цього чоловіка ідентифікували як Олександра Вабікса. Він є громадянином Латвії. Служба держбезпеки країни відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, пов’язаної із насильством та погрозами. На інцидент відреагували і в МЗС України. Більше інформації тут

