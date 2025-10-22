Суд взяв під варту ексдиректора київського «Молодого театру» Білоуса

Печерський районний суд Києва взяв під варту ексдиректора київського «Молодого театру» та викладача Київського університету театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня.

Як повідомляє ТСН, у суді Білоус заявив, що радий йому нарешті висунули обвинувачення, бо він зміг дізнатись, хто і в чому його звинувачує.

21 жовтня Офіс генпрокурора заявив, що Андрію Білоусу повідомлено про підозру у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі неповнолітніх, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними ОГП, окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

У січні від роботи відсторонили викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Це сталося після того, як одна зі студенток звинуватила його в сексуальних домаганнях і надсиланні непристойних повідомлень.

Зізнання дівчини спричинили й інші дописи від студентів і випускників навчального закладу, у яких вони у соціальних мережах наводять власні історії подібних випадків в університеті.

Тоді Білоус звинувачення проти себе по суті не коментував і заявляв, що відкритий до законного розслідування.

У лютому поліція Києва почала розслідувати звинувачення в сексуальних домаганнях щодо викладача столичного освітнього закладу.

У травні він подав заяву на звільнення за угодою сторін з посади директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.