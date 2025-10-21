Екскерівнику Молодого театру Білоусу повідомили про підозру – ОГП

Колишньому директору київського «Молодого театру» та викладачеві Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого повідомлено про підозру у згвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі неповнолітніх, повідомив Офіс генпрокурора.



За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.



В ОГПУ стверджують, що у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на той момент були неповнолітніми.

Як заявляють в Офісі генпрокурора, згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.



«Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення студентів з навчальної установи», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що, окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.



Досудове розслідування триває. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

У січні від роботивідсторонили викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Це сталося після того, як одна зі студенток звинуватила його в сексуальних домаганнях і надсиланні непристойних повідомлень. Білоус звинувачення проти себе по суті не коментує і заявляє, що відкритий до законного розслідування.

Зізнання дівчини спричинили й інші дописи від студентів і випускників навчального закладу, у яких вони у соціальних мережах наводять власні історії подібних випадків в університеті.

У лютому поліція Києва почала розслідувати звинувачення в сексуальних домаганнях щодо викладача столичного освітнього закладу.

У травні він подав заяву на звільнення за угодою сторін з посади директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.