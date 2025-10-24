Стефанчук: проєкт нового правопису української мови буде розглянуто до кінця року

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проєкт нового правопису української мови буде розглянуто до кінця 2025 року.



«Провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства. Маємо чесно визнати: у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, не властива сучасній українській мові. Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів – це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права ЄС», – написав він у фейсбуці.

Стефанчук повідомив про домовленість до кінця року розглянути проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного – розпочати «нову еру шрифтотворення».



«Це не лише про форму, а й про зміст – про утвердження мовної незалежності українського законодавства», – додав спікер.

П’ять років тому, 3 червня 2019 року, було рекомендовано застосовувати норми і правила нового правопису, і його текст опубліковано на офіційному сайті Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. У травні 2024 року закінчилися пʼять років, відведені на «плавний перехід» до повного впровадження нового українського правопису.

Однак, як повідомлялось, Інститут української мови працював над усуненням недоліків, які є в новому українському правописі.



