«Дичина знищує мисливця» або полювання навпаки. Спецоперація ГУР МОУ в окупованому Криму

Українські розвідники повідомили, що за допомогою безпілотника знищили в анексованому РФ Криму новітній зразок російського озброєння, призначення якого – виявлення дронів та радіоелектронна протидія їм.

Про нову тактику ЗСУ та які перспективи відкриває ліквідація комплексу, дізнавалися Крим.Реалії.

У понеділок, 20 жовтня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про удар по російському радіолокаційному комплексу виявлення та протидії малорозмірним БПЛА «Валдай» на аеродромі «Джанкой» в анексованому РФ Криму.

«Майстри Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі «Джанкой» у тимчасово окупованому Криму», – йдеться у підписі під відео в телеграм-каналі відомства.

Про те, коли саме було завдано цього удару, у повідомленні не йдеться.

Телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв про вибухи в Джанкої та Джанкойському районі в ніч на 17 жовтня. Пізно ввечері 12 жовтня над Джанкоєм було чути проліт дронів, по них стріляла російська протиповітряна оборона.

Знищення знищувача

На кадрах опублікованого українськими розвідниками відео безпілотник підлітає до військового автомобіля з характерним циліндричним куполом над кунгом і врізається у відсік, у якому розташована апаратура.

Завдяки радіопрозорому куполу, під яким захована антена з фазованою решіткою, комплекс «Валдай» легко впізнати. Але в похідному положенні антена з куполом опускається всередину кунга, і тоді ця станція не відрізняється від військового вантажного автомобіля.

«Це новітнє російське озброєння. Вперше дослідний зразок комплексу «Валдай» показали на виставці у 2018 році, а у 2021-му він надійшов на озброєння армії РФ. Унікальність «Валдая» в тому, що він не лише може виявляти малорозмірні дрони, такі як Mavic чи Phantom, але й придушувати сигнали керування та навігації таких БПЛА за допомогою спеціального модуля перешкод», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

За словами експерта, найцікавіше питання – це чому комплекс, призначений для виявлення та боротьби з БПЛА, був уражений безпілотником. На думку офіцера запасу, справа може бути в тактиці, використаній українськими розвідниками.

«Із характеристик відомо, що «Валдай» може засікати навіть малі дрони на відстані п’ять-шість кілометрів. Але, можливо, український безпілотник був запущений з іншого дрона-матки або ж українськими диверсантами з невеликої відстані, що обмежило час реакції для операторів російського комплексу», – вважає військовий експерт-кримчанин, додавши, що таких комплексів у Росії випущено не дуже багато, тому заповнити втрату буде складно.

Підполковник запасу ЗСУ впевнений, що на аеродромі в Джанкої «Валдай» був розміщений у зв’язку з тим, що цей аеродром ближче за інші до лінії зіткнення сторін і частіше зазнає українських ударів.

Геолокація за орієнтирами в районі аеродрому «Джанкой» дозволила приблизно визначити, де розташовувався комплекс «Валдай» – недалеко від південно-західного краю злітно-посадкової смуги.

«Сили оборони України цілеспрямовано вибивають у Криму радіолокаційні станції та зенітні ракетні комплекси, відкриваючи дорогу для українських засобів ураження – ракет і дронів. А коли умовна «дичина» знищує «мисливця» – це вищий клас», – резюмує військовий експерт із Криму.

Комплекс із великими амбіціями

Розробив і виробляє в Росії 117Ж6 РЛК-МЦ «Валдай» Ліанозовський електромеханічний завод концерну ВКО «Алмаз-Антей». Комплекс встановлений на самохідну машину на тривісному шасі з кузовом-контейнером.

«Валдай» став першим зразком свого класу, прийнятим на озброєння армії РФ. Готовий виріб позначили як «радіолокаційний комплекс – малорозмірні цілі» (РЛК-МЦ). Для іноземних замовників пропонується експортна модифікація під назвою ROSC-1.

Крім апаратури радіолокації, до складу комплексу також входить тепловізійна камера, яка отримує цілевказання від радіотехнічних засобів і здатна супроводжувати ціль.

У РЛК-МЦ «Валдай» впроваджено нову адаптивну систему селекції рухомих цілей. Крім того, дані від локатора уточнюються за інформацією від засобів розвідки. Оптико-електронний модуль призначений як для збору інформації, так і для стеження за результатами протидії.

Як повідомляли російські ЗМІ, «Валдай» може використовуватися у військовій ППО сухопутних військ та у військах ПРО-ППО зі складу ВКС. Крім того, подібна техніка вже випробовувалася у складі підрозділів забезпечення РВСП. Також писали про інтерес з боку Росгвардії, яка теж стикається з проблемою БПЛА.

Основні характеристики РЛК-МЦ «Валдай» 117Ж6 виглядають наступним чином: дальність виявлення у вільному просторі: для міні/мікро БЛА типу DJI Mavik (DJI Phantom) – не менше 4 (6) км; для середніх БЛА – не менше 15 км, дальність придушення: каналів керування та передачі даних – не менше 2 км, каналів супутникової навігації – не менше 2 км, темп оновлення інформації – 2,5 сек, діапазон робочих частот – від 490 до 5900 МГц.

Працюють специ ГУР

Незважаючи на розрекламовані можливості, комплекс «Валдай» у Джанкої вже третій, знищений фахівцями ГУР.

Так, українська розвідка повідомляла, що в ніч із 6 на 7 лютого нинішнього року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

«Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси «Валдай», призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. Військова частина, на якій вибухнули «Валдай», відповідає за безпеку повітряного простору над москвою», – йдеться у повідомленні відомства.

Ймовірно, новітні російські радіолокаційні комплекси «Валдай» біля Москви знищив український агент, який підібрався до систем і заклав під них вибухівку. Таке припущення зробили в журналі Forbes, вказавши на наявність відео відповідного вибуху.

«Чому українці обрали «Валдай» у Долгопрудному, очевидно. Українські сили розширюють свою кампанію глибоких ударів по російських авіабазах, заводах і нафтових об’єктах. Україна запускає крилаті ракети по деяких із найбільш складних цілей, але більшість глибоких ударів завдається портфелем українських безпілотників великої дальності, що постійно розширюється, найважчі з яких можуть долати понад 1500 кілометрів із точним наведенням та вибухівкою», – додали у Forbes.

Військовий аналітик Ян Матвєєв також був упевнений, що знищити одразу два РЛК вдалося за допомогою диверсії на місці, а не ударом безпілотника.

У Москві та Підмосков’ї подібне відбувалося не вперше. Навіть самі російські воєнкори багато разів скаржилися, що диверсії продовжують відбуватися, і їх ніяк не вдається зупинити.