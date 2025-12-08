ЗСУ залишили частину позицій під Мирноградом?

Кілька тижнів тому Сили оборони відійшли з частини позицій під напівоточеними Покровськом і Мирноградом – про це вдень 8 грудня повідомила «Українська правда» з посиланням на двох анонімних співрозмовників у Десантно-штурмових військах і в одній з піхотних бригад, які працюють на напрямку.

За даними журналістів, відхід відбувся в районі сіл Сухий Яр і Лисівка, і прориватися довелося з боями. Рішення про вихід, за словами співрозмовників «УП», частково залежало від командирів, які не хотіли ризикувати оточенням своїх підрозділів.

Водночас на мапі DeepState ці території продовжують бути позначеними як «сіра зона», що означає наявність там і українських, і російських підрозділів. Армії Росії, як повідомляють аналітики, вдається просуватися в останні дні на південних околицях Мирнограда – в іншому фронт там залишається стабільним.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg заявляв, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 8 грудня про 53 штурми армії РФ на Покровському напрямку.





