У Повітряних силах повідомили про загибель пілота під час виконання бойового завдання

Повітряні сили України повідомили 8 грудня про загибель підполковника Євгенія Іванова під час виконання бойового завдання.

«Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович», – вказано в повідомленні.

Військові з’ясовують обставини загибелі свого побратима. В Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким пілота.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку цього року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.