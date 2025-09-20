«Левову частку ракет збили F-16»: Повітряні сили ЗСУ показали кадри бойової роботи по цілях РФ

У ніч проти суботи, 20 вересня, Росія здійснила ракетну і дронову атаку України, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові показали відео, на якому видно, як працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ та пілоти літаків F-16.

«Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons», – розповіли у ЗСУ.

За даними Повітряних сил, російська армія у ніч проти 20 вересня випустила по території України загалом 619 ударних безпілотників і ракет повітряного та наземного базування. Сили протиповітряної оборони знешкодили 552 дрони типу Shahed і імітатори, дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 29 крилатих ракет Х-101.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.







