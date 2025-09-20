Сили РФ атакували Полтавщину: виникла пожежа у житловому будинку – ДСНС

У суботу, 20 вересня, російські військові атакували Полтавську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

«Є влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Попередньо без постраждалих. Усі відповідні служби вже працюють над подоланням наслідків атаки», – зазначив місцевий чиновник.

Пізніше в ДСНС повідомили, що близько 18:00 російський дрон влучив у житловий будинок на території Полтавського району. Виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі. Згодом пожежу ліквідували.

«На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила», – зазначили в ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.