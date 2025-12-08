У Херсоні через російські обстріли загинула літня жінка і 45-річний чоловік – ОВА

У Дніпровському районі Херсона 8 грудня двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Під черговий ворожий удар потрапила 87-річна херсонка. Вона дістала поранення, несумісні з життям», – написав чиновник опівдні.

Увечері він інформував про ще одну смерть.

«Орієнтовно о 15:45 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки смертельні травми дістав 45-річний чоловік», – інформує представник влади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.