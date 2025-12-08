Дніпропетровщина: через нічні атаки Росії є загиблий і поранені

Внаслідок російських атак вночі проти 8 грудня загинув житель Дніпропетровської області, повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій та обласна адміністрація.

У Дніпрі, за даними рятувальників, внаслідок влучання зайнялася адміністративна будівля, пошкоджені три багатоквартирних будинки та автомобілі.

«У Криворізькому районі під час російської атаки загинув 51-річний чоловік. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін», – йдеться в повідомленні.

У Павлоградському районі внаслідок обстрілу поранені четверо людей, серед них 14-річний хлопчик. Зайнявся приватний будинок, ще два зруйновані, також пошкоджені господарська споруда та автомобіль.

Крім того, в Нікопольському районі постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджені дві 5-поверхівки, школа мистецтв та авто.

За даними обласної військової адміністрації, Повітряні сили збили за добу вісім безпілотників над Дніпропетровщиною.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



