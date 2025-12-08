Російська армія атакувала Охтирку: семеро людей постраждали

Російські війська атакували Охтирку вночі проти 8 грудня, повідомила обласна влада. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що через влучання в багатоповерхівку постраждали семеро людей:

«Усіх людей доставили до лікарні. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування».

За даними Григорова, частину мешканців будинку деблокували, частина встигла спуститися в підвал.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнює, що в будинку виникла пожежа у квартирах з другого по п’ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 35 мешканців, сімох, в тому числі одну дитину, деблокували з пошкоджених помешкань.

Читайте також: ОВА: внаслідок російських обстрілів Сумщини постраждало четверо людей

«Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій», – додає служба.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











