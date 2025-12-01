На Сумщині через удар дрона загинув водій – ОВА

Уранці 1 грудня в Білопільській громаді російський дрон уразив автомобіль, в якому перебували двоє цивільних, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«На жаль, 53-річний водій загинув на місці. Пасажир отримав незначні ушкодження», – вказав представник влади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.