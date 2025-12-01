У Дніпрі через ракетний удар РФ загинули щонайменше троє людей, є поранені – ОВА

Через завданий зранку 1 грудня російський ракетний удар по Дніпру щонайменше троє людей загинули, восьмеро поранені, повідомив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Рятувальна операція триває. Попередньо пошкоджені СТО та підприємство. Обстеження території триває, наслідки уточнюються», – розповів Гайваненко.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.