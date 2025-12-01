Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Дніпрі через ракетний удар РФ загинули щонайменше троє людей, є поранені – ОВА

Наслідки одного з попередніх ударів РФ по Дніпру, листопад 2025 року, фото ілюстративне
Наслідки одного з попередніх ударів РФ по Дніпру, листопад 2025 року, фото ілюстративне

Через завданий зранку 1 грудня російський ракетний удар по Дніпру щонайменше троє людей загинули, восьмеро поранені, повідомив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Рятувальна операція триває. Попередньо пошкоджені СТО та підприємство. Обстеження території триває, наслідки уточнюються», – розповів Гайваненко.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG