ISW: заяви Кремля про «неминучий обвал фронту» не відповідають дійсності

Російські пропагандистські ЗМІ поширюють заяви президента Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться», але оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), дані твердження не мають під собою жодних підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну та західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

Після пресконференції Путіна 27 листопада провідні російські медіа почали масово поширювати вигадані сюжети про «масові дезертирства» українських військових, «оголені ділянки фронту» та нібито «швидке просування» російської армії у напрямку Києва. Один із прокремлівських блогерів, який підтримує війну, заявив, що частину таких «успіхів» державні ЗМІ просто вигадують, а для імітації здачі у полон українських військових використовують штучний інтелект. На його думку, аудиторію свідомо вводять в оману, щоб створити картинку «неминучої поразки України».

Цей блогер також визнав, що ситуація на фронті «кардинально інша»: лінія оборони не обвалюється, Росія ще далека від перемоги, а бойові дії залишаються позиційними по всій лінії зіткнення. Він повідомив, що ЗСУ продовжують вести оборону в Харківській області, контратакують у районі Вовчанська та чинять «потужний спротив» біля Куп’янська та у напрямку Борової. Ці дані прямо суперечать заявам Путіна про нібито «повне захоплення Куп’янська та більшої частини Вовчанська».

Також блогер спростував твердження Кремля про «масові оточення» українських підрозділів. За його словами, відведення сил на окремих ділянках – це тактичні рішення, які дозволяють уникати загроз і посилювати інші сектори фронту. Такі самі кроки регулярно здійснюють й російські війська.

Аналітики ISW наголошують, що попри складну ситуацію на окремих напрямках фронту, зокрема, під Покровськом та Гуляйполем, російські заяви про «неминучий обвал фронту» не відповідають дійсності.

Раніше стало відомо, що просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони», проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського інституту вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста.

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.



