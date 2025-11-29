Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося понад 150 боєзіткнень

Від початку доби 29 листопада загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту сягнула 157, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

На Південно-Слобожанському напрямку російьські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Колодязного та в бік Кутьківки, дві сутички тривають.

ЗСУ відбили сім із восьми російських атак на Куп’янському напрямку. На Лиманському армія Росії атакувала 17 разів, 11 зіткнень тривають.





Бойові дії також тривають на Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку сьогодні ворог 56 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Дотепер триває десять бойових зіткнень», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку українські військові відбили 24 російських атаки в районах Зеленого Гаю, Товстого, Соснівки, Олександрограда, Січневого, Вишневого, Привілля та Рибного. Три боєзіткнення тривають.

Штаб також звітує про 10 зіткнень на Гуляйпільському напрямку і сім російських наступальних дій на Оріхівському.

Просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони» , проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського Інституті вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста .

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.



