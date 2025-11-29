Єрмак повідомив, що йде на фронт і «готовий до будь-яких наслідків»

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що вирушає на фронт після того, як подав у відставку на тлі обшуку, проведеного в його помешканні Національним антикорупційним бюро (НАБУ).

У коментарі The New York Post він заявив, що «готовий до будь-яких наслідків» і підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною». За його словами, він може більше не відповідатиме на дзвінки.

Єрмак нагадав, що перебував у Києві 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Він також висловив сподівання, що «можливо, колись усі знову побачаться», і завершив свою заяву словами «Слава Україні».

Колишній радник не уточнив, яким саме чином планує вирушити на фронт та чи приєднається до лав Збройних сил України (ЗСУ).

Він також заявив, що відчуває себе «зневаженим» і «не отримав належного захисту своєї репутації, попри те що залишався в Києві від початку вторгнення». За його словами, саме небажання «створювати проблеми для президента» спонукало його схвалити рішення їхати на передову.

Посадовець додав, що його обурює «бруд», спрямований проти нього, та відсутність підтримки з боку людей, які, за його словами, «знають правду».

Відставка Андрія Єрмака відбулася на тлі обшуку у нього. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Офіційно про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має ексголова Офісу президента, не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела писали, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».



Після цього від опозиції, а також деяких членів владної команди почали лунати вимоги відставки Єрмака, хоча його ім’я не було названо серед підозрюваних. Зеленський підтримував Єрмака протягом кількох тижнів і відхилив заклики звільнити його.

Минулого тижня американський чиновник заявив Axios, що скандал може послабити переговорну позицію України з Росією.