«Важливо, щоб ні в кого не було питань до України»: Арахамія підтримав «рішення Зеленського»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловився на підтримку президента України після звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака.

У коментарі 28 листопада Арахамія не згадав напряму про звільнення Єрмака, водночас заявив, що команда президента «підтримує рішення Володимира Зеленського»:

«Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні».

На думку Арахамії, заява президента означає, що «ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України».

«Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України», – додав голова фракції більшості.





Раніше 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».

Ця відставка відбулася на тлі обшуку в Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Читайте також: Обшук у Андрія Єрмака: що відомо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

Експредставник президента у Верховній Раді й Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку, але «останнє слово – за президентом».

22 листопада Зеленський призначив Єрмака очільником делегації України для участі в переговорах зі США й іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення миру.







