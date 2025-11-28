Без Єрмака. Чи здатний Зеленський перезавантажити владу? І хто очолить переговори?

«Чорна п'ятниця Єрмака»: обшуки, заява про відставку, Указ про звільнення

Зранку 28 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтвердили проведення слідчих дій у голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Про те, в якій справі відбуваються обшуки, і який статус має голова Офісу президента, поки офіційно не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела пишуть, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

Експредставник президента у Верховній Раді й Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку, але «останнє слово – за президентом».

22 листопада, на тлі так званого «Міндічгейту» Зеленський призначив Єрмака очільником делегації України для участі в переговорах зі США й іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення миру.

Але вже 28 листопада, після обшуків у Єрмака, президент України спочатку повідомив, що Голова його Офісу написав заяву про відставку, а потім на сайті Оффісу президента з'явився УКАЗ №868/2025 «Про звільнення А.Єрмака з посади Керівника Офісу Президента України».

Реакції на звільнення Єрмака

Юлія Сірко, народна депутатка, заступниця голови фракції «Голос» вважає звільнення Єрмака правильним та називає це «упереджуючим кроком» президента. Хоча, зазначає депутатка, його потрібно було зробити ще раніше, коли він зустрічався із фракцією.

«Я бачу по своїх колегах в парламенті, і в тому числі, в «Слузі Народу», то наступне засідання парламенту було, наприклад, під великим питанням. Такою бетонною стіною був саме Єрмак. Люди просто відмовлялися приходити голосувати, в тому числі, розглядати бюджет. Оскільки ні довіри до того, що йшло з офісу президента. Останнім часом отакі величезні ризики абсолютно незаслужені для багатьох людей в парламенті», – каже Сірко про політичну кризу через вказівки Єрмака і додає: «Він навіть намагався втручатися в справи нашої фракції. Це була людина, яка контролювала абсолютно всі кадрові рішення».

Ігор Васильєв, народний депутат фракції «Слуга Народу» також вітає перезавантаження Офісу президента. За його переконанням, це варто було зробити, аби підозри у корпції не псували імідж президента України.

«Проблема пана Єрмака була не в тому, що він там чим керував. А в тому, що він кидав тінь на президента, який і є по Конституції Верховний Головнокомандувач, і до кінця війни з яким, скоріш за все, ми і будемо рухатись. Тому це важливо, щоб жодні обшуки, жодні корупційні скандали саме на президента не кидали тінь».

Віктор Чумак, в.о. Генерального прокурора України у 2020 році припускає, що звільнення спеціально було ухвалено до того, як Єрмаку оголосять про підозру, якщо така дійсно готується. Він називає звільнення очікуваним рішенням.

«Він дійсно діє від імені президента. По факту. Хоча не мав жодних повноважень. Рано чи пізно це не могло закінчитися іншим способом, ніж воно закінчилося зараз. Воно все одно тягнуло за собою. Тим більше, коли ми весь час говорили про те, що є корупційні зловживання: там, там, там, там, і про це знають всі так би мовити. І правоохоронні органи знають, а не знає президент і Єрмак – це нелогічно».

Що може Зеленський без Єрмака? Чи справді перезавантажить владу? Як це може вплинути на переговори?

«Політично, позбавлення від керівника його апарату може бути найрозумнішим кроком Зеленського», – коментує оглядач The Guardian Шон Волкер

Проте важко навіть уявити президента Зеленського у владі без його «правої руки» Андрія Єрмака.

І ось тепер, коли Єрмак пішов у відставку, і вибудована ним вертикаль влади, розсипається, можна буде побачити на що здатний Зленський як президент.

Чи зможе він публічно і прозоро підібрати гідну кандидатуру для нового Голови Офісу? Чи здатний він справді перезавантажити владу?

Зеленський «зіткнеться з викликом пошуку нового союзника, нового керівника свого офісу, який цього разу має бути набагато більш підзвітним та прозорим для громадськості. Українське суспільство не потерпить ще одного Єрмака… Цей пошук нового керівника офісу і його призначення має бути набагато більш публічним та прозорим. І це буде викликом. Знову ж таки, Зеленському доведеться повернути собі багато функцій і повноважень, які він, на жаль, делегував своєму керівнику офісу (Єрмаку – ред.)», – підсумовує Олена Прокопенко з GMF (Німецького фонду Маршалла).

І чи знайде Зеленський того, хто тепер очолюватиме переговори про про досягнення миру?

Очільник українського Інституту світової політики Віктор Шлінчак, що охрестив цей день «чорною п’ятницею для Єрмака» і вважає, що українська переговорна група скоро матиме іншого керівника.

«В соцмережах розгортається дискусія, що ця історія може послабити нашу переговорну позицію. Щоб цього не сталося, президенту доведеться очистити своє оточення від людей, щодо яких НАБУ задокументувало можливі правопорушення. І хоч я знаю, що принцип Зеленського – коли на нього тиснуть, він зазвичай іде в атаку – зараз це точно не той випадок. Надто високі ставки», – резюмує Шлінчак.

Водночас експерти зауважують, що зміна головного переговірника від України на міжнародному треку не вплине на сам процес. Важливий, мовляв, насамперед зміст і суть переговорів, а не особа комунікатора.

Дивіться про це у програмі Свобода Live:



