Від світанку до заходу. Армія РФ штурмує Мирноград. Деталі від 79-ї бригади

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації армія РФ задіює свій оперативний резерв, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, спроби малих піхотних груп армії РФ штурмувати Покровськ і його місто-супутник Мирноград Сили оборони блокують.

На тлі цього лідер РФ Володимир Путін заявив, що Покровськ і Мирноград нібито «повністю оточені», а у південній частині останнього армія РФ «угрупування противника розсічене».

Згідно з мапою DeepState станом на 27 листопада, Мирноград не окупований: його південна, а також східна частина перебуває в «сірій зоні», і лише невеликий клаптик на північному сході – в «червоній».

У більшому ж масштабі навколо міста майже з усіх сторін, за винятком північного заходу, розрослася велика «сіра зона». Це наслідки російської тактики інфільтрації – малі групи просочуються в шпарини оборони ЗСУ на різну глибину і чекають підкріплення, щоб накопичити більше сил.

Начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ лейтенант Роман Писаренко розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода):

як українські захисники дають відсіч штурмовим групам армії РФ?

у чому полягає задум Кремля з захоплення Мирнограду?

чи застосовує противник на напрямку бронетехніку?

– Триває бій за Покровсько-Мирноградську агломерацию. Що у вас відбувається, які тенденції ви зараз бачите?

– Я можу говорити лише за той відтинок фронту, на якому перебуває моя бригада – це поблизу населеного пункту Мирноград. Там атаки ворога не припиняються. Вони починаються з самого ранку щодня, як тільки починає світати, і завершуються, якщо можна так сказати, лише ввечері, коли вже починає темніти.

Також ворог використовує нічний час для накопичення та переміщення свого особового складу, техніки і забезпечення переднього краю.

– Чи є у російських солдат захоплені позиції в самому Мирнограді?

– На нашому відтинку фронту – ні, немає. В самому Мирнограді росіян там, де ми саме стоїмо, – немає.

– На півдні, я бачу, вони фіксуються, якщо судити з мапи DeepState. Ваші побратими з суміжних підрозділів, мабуть, бачать їх і борються з ними?

– Я не можу прокоментувати [роботу] наших суміжників. Це не наша зона відповідальності, у мене немає достовірної інформації з цього приводу.

– Ви бачите якусь задумку в цій операції з захоплення Мирнограду з боку Росії?

– Так, вони стараються як обходити з флангів наші підрозділи, так і бити в лоб. Вони щоденно проводять штурмові дії, але їхня тактика залишається загалом незмінною.

Це малі штурмові групи: двійки, трійки, іноді по п'ять-сім військовослужбовців Російської Федерації. Вони стараються проходити лісосмугами – місцями, де їх буде складніше виявити за допомогою аеророзвідки.

– Що з логістикою у вас? На мапі видно, що вона дуже проблематична. Найбільше питань викликає «кишеня», в якій перебуває Мирноград, і де, я так розумію, тримає позиції ваша бригада.

– З приводу логістики так, вона дійсно ускладнена. Зокрема, через те, що зараз FPV-дрони, які раніше били по передньому краю і могли залітати на відстань 3-5 кілометрів, зараз летять значно далі.

Але за допомогою наземних роботизованих комплексів, гексакоптерів наш підрозділ забезпечується вчасно і в повному обсязі.

– Чи заважають обороні Мирнограда цивільні, які залишаються в місті? Є у вас з ними комунікація?

– Так, комунікація з ними є. Ми їм постійно пропонуємо виїхати з самого міста, тому що це надзвичайно небезпечний зараз район ведення бойових дій, передусім для цивільних. Вони наражаються щодня на небезпеку.

Ми, своєю чергою, стараємося їх щодня вивозити, але хтось згоден, хтось відмовляється, і це також може бути проблемою.

Вони (російські військові – ред.) спочатку переодягалися в цивільних і намагалися вести штурмові дії в цивільному одязі.

Тому зараз ми тісно працюємо з цивільними для того, щоб перевірити їхні документи, зрозуміти, чому вони взагалі не виїжджають і щоб максимально можна було уникнути просочування російських поодиноких груп в місто.

– На ділянці вашої бригади вже фіксували застосування російської броні. Такі епізоди на кількох фронтах ми бачили протягом осені. Росія робить зараз такі спроби? Розвідка ваша працює? Чи повернуться бронеколони та бронештурми найближчим часом?

– Так, дійсно, росіяни почали знову застосовувати тактику механізованих штурмів.

Це буває нечасто, точково. Десь раз на два тижні, раз на три тижні вони застосовують бронетехніку. Але це не ті колони, які були раніше, коли ми відбивали у минулому році два великих механізованих штурми по 57 одиниць техніки.

Нещодавно, десь близько місяця тому, був штурм, де вони застосували, здається, 12 одиниць техніки. Було декілька механізованих штурмів, якщо так можна це назвати, з трьома БМП бойова машина піхоти. Десь через два тижні застосовували ще МТЛБ багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований і БМП.

Тобто тактики великих механізованих штурмів зараз немає, але дійсно – починають потроху застосовувати бронетехніку.

