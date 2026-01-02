РФ заявляє, що число жертв удару по Хорлах на Херсонщині зросло до 27

Число жертв атаки дронів на ресторан і готельний комплекс у селі Хорли в окупованій Росією частині Херсонської області зросло 27, повідомив Слідчий комітет Росії.

За даними відомства, серед загиблих двоє неповнолітніх. До лікарень Херсонської області та окупованого Криму з різними травмами доправили 31 пораненого, серед них п’ятеро дітей.

Підконтрольна Росії адміністрація регіону опублікувала перші списки загиблих, серед них журналісти херсонського видання «Мост» виявили росіян та місцевих жителів, які співпрацювали з окупаційною владою.

Також «Мост» написав, що під удар потрапили ресторан «Українська хата» і готель «Лео». Кадри з місця пожежі опублікували, член Ради федерації РФ Дмитро Рогозін та провоєнний блогер Олександр Шептура. Він стверджує, нібито під час гасіння пожежі загинули російські військові.

Загалом у будівлі в ніч на 1 січня перебувало не менш як 100 осіб, зазначили в Слідчому комітеті. У відомстві додали, що слідчі вилучили фрагменти кількох дронів. Як повідомляв очільник адміністрації окупованої РФ частини Херсонщини Володимир Сальдо, в атаці брали участь три безпілотники, один із яких був із запалювальною сумішшю.

1 січня Сальдо доповів про ситуацію президенту Росії Володимиру Путіну.

Представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій відкинув причетність до удару українських військових. «Сили оборони України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях з метою зменшення військового потенціалу країни-агресора», – повідомив він.