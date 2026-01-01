Окупаційна влада заявила про удар ЗСУ по селу на Херсонщині

Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Збройні сили України в ніч проти 1 січня нібито завдали удару по кафе та готелю в окупованому селі Хорли на узбережжі Чорного моря.

За словами Сальдо, атака була здійснена із застосуванням трьох безпілотників.

Голова окупованої частини області заявляє про 24 загиблих, у тому числі дитину, та понад 50 поранених. Серед постраждалих, як заявили в адміністрації регіону, четверо дітей.

«Удар був завданий після роботи розвідника – майже під бій курантів», – написав Сальдо в своєму телеграм-каналі.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт.

Українське командування не коментувало цю заяву.

Голова «Центру вивчання окупації», колишній спікер міської ради Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що дані Міноборони Росії не підтверджують заяву про атаку безпілотників на окуповану Херсонщину в новорічну ніч:

«Повертаючись до версії росіян, то знову МО РФ в офіційної позиції йде врозріз з версією окупаційної адміністрації Херсонщини. Жодного натяку на роботу ППО в регіоні. Херсонську область бачите? Отожбо. Тут або воно само вибухнуло, або хтось свідомо бреше».

Раніше Міноборони РФ заявляло про збиття 168 українських безпілотників над регіонами Росії, а також над Азовським морем і окупованим Кримом.



