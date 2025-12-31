РЛС у Криму й нафтобаза на Луганщині: СБС звітували про ураження низки російських цілей

Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про удари по низці об’єктів на окупованих територіях, в тому числі в Криму 31 грудня. Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він заявив, що ударів зазнали 10 обʼєктів на окупованих та ще два – в глибині території Росії, про них поінформує Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням Мадяра, йдеться про об’єкти в селищі Оленівка на заході Кримського півострова, на території Донецької, Луганської й Запорізької областей. Це:

нафтобаза Ровеньки, окупована Луганщина

база плавучих засобів 92-ї бригади річкових катерів, Оленівка, Крим

знищена трикоординатна радіолокаційна станція-РЛС «СТ-68» в Оленівці

три пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д», Селидове, Донеччина

два пункти дислокації російської живої сили, Селидове

ПС «Мелітополь», окупований Мелітополь на Запоріжжі

ПС «Молочанськ», окупований Молочанськ на Запоріжжі

Коли саме було завдано ударів, не уточнюється.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Російські військові це повідомлення не коментували і про свої втрати не повідомляли. Вранці 31 грудня російське Міноборони звітувало про збиття загалом 86 безпілотників, зокрема 56 над Чорним морем та восьми – над Кримом. Увечері 30 грудня повідомлялося про нібито знищення 5 дронів над Кримським півостровом. Скільки БПЛА не було збито, Міноборони РФ не повідомляє. Підтверджень своїм заявам у відомстві не надали.





Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



