РЛС у Криму й нафтобаза на Луганщині: СБС звітували про ураження низки російських цілей

Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про удари по низці об’єктів на окупованих територіях, в тому числі в Криму 31 грудня. Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Він заявив, що ударів зазнали 10 обʼєктів на окупованих та ще два – в глибині території Росії, про них поінформує Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням Мадяра, йдеться про об’єкти в селищі Оленівка на заході Кримського півострова, на території Донецької, Луганської й Запорізької областей. Це:
- нафтобаза Ровеньки, окупована Луганщина
- база плавучих засобів 92-ї бригади річкових катерів, Оленівка, Крим
- знищена трикоординатна радіолокаційна станція-РЛС «СТ-68» в Оленівці
- три пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д», Селидове, Донеччина
- два пункти дислокації російської живої сили, Селидове
- ПС «Мелітополь», окупований Мелітополь на Запоріжжі
- ПС «Молочанськ», окупований Молочанськ на Запоріжжі
Коли саме було завдано ударів, не уточнюється.
Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.
Російські військові це повідомлення не коментували і про свої втрати не повідомляли. Вранці 31 грудня російське Міноборони звітувало про збиття загалом 86 безпілотників, зокрема 56 над Чорним морем та восьми – над Кримом. Увечері 30 грудня повідомлялося про нібито знищення 5 дронів над Кримським півостровом. Скільки БПЛА не було збито, Міноборони РФ не повідомляє. Підтверджень своїм заявам у відомстві не надали.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).
Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
