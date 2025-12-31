Росія: оперативний штаб заявив про пожежу на НПЗ у Туапсе через удар дронів

Безпілотники вночі на 31 грудня атакували нафтопереробний завод у Туапсе, повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Штаб повідомив про займання на причалі та пожежу на території НПЗ, їх загасили. Російське відомство оцінило площу пожежі в 300 квадратних метрів.

За твердженням штабу, постраждали двоє людей, пошкоджені п’ять будинків, портовий причал і обладнання на НПЗ.

Українська влада наразі не коментувала ці дані.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про пошкодження.

У листопаді порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



