Росія: оперативний штаб заявив про пожежу на НПЗ у Туапсе через удар дронів

Безпілотники вночі на 31 грудня атакували нафтопереробний завод у Туапсе, повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.
Штаб повідомив про займання на причалі та пожежу на території НПЗ, їх загасили. Російське відомство оцінило площу пожежі в 300 квадратних метрів.
За твердженням штабу, постраждали двоє людей, пошкоджені п’ять будинків, портовий причал і обладнання на НПЗ.
Українська влада наразі не коментувала ці дані.
Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про пошкодження.
У листопаді порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).
Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
