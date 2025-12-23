У РФ повідомляють про удар дронів по нафтохімічному заводу в Ставропольському краї

У Росії повідомляють про атаку безпілотників на нафтохімічний завод «Ставролен» у Будьонновську, Ставропольського краю РФ.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров написав у телеграмі, що безпілотники «спробували атакувати об’єкти у Будьонновську». За його словами, виникли пожежі на території промзони. Який саме об’єкт атакований – Володимиров не уточнив.

За даними телеграм-каналу Astra на основі аналізу відео з місця події, під атакою був саме нафтохімічний завод «Ставролен».

У ніч проти 23 грудня жителі Будьонновська повідомляли про вибухи і пожежу.

Про атаку на «Ставролен» також пише український телеграм-канал Exilenova+.

Українські військові поки що удар не коментували.

Цей нафтохімічний заводу вже атакували українські дрони, зокрема в листопаді. Тоді в Генштаб ЗСУ заявили, що завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини і випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень й ізоляції для різного роду техніки армії РФ, і серед іншого виробляє складові частини до БпЛА.

Про атаку на «Ставролен» повідомляли і в жовтні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Читайте також: З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк