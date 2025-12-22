Командування звітує про ураження нафтового терміналу в Краснодарському краї РФ

Сили безпілотних систем уразили російський нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї – про це командування заявило 22 грудня.

За повідомленням, удару завдали оператори 1-го окремого центру СБС разом з підрозділом «Граф» у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі проти 22 грудня. Військові звітують про успішне ураження «стратегічного об’єкта противника – експортного терміналу нафти та нафтопродуктів «Таманьнефтегаз».

Сили безпілотних систем уточнюють, що «Таманьнефтегаз» – це великий російський експортний термінал, розташований біля порту Тамань, що спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів з резервуарних парків для відправки морськими суднами. Він працює цілорічно, має потужність з відвантаження близько 20 млн тонн на рік та приймає великотоннажні танкери, важливий для експорту російської нафти.

Читайте також: СБУ заявляє про ураження двох літаків Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

«Внаслідок #DeepStrike зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку. Детальні наслідки ураження уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив про ураження нафтового терміналу:

«Термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів».

Адміністрація Краснодарського краю РФ вранці 22 грудня повідомила про ліквідацію загоряння внаслідок атаки БПЛА в порті Тамань. За повідомленням, оперативні служби продовжують боротися з вогнем на трубопроводі з мазутом.

Крім того, командування повідомляє про ураження ракетою українського виробництва тимчасового пункту базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці в окупованому Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа, ступінь завданих збитків уточнюється.





Також Генштаб звітує про ураження складу боєприпасів російського мотострілецького полку в Українську на окупованій Донеччині та удар по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів у районі окупованого Донецька.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування про них не повідомляло.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.







