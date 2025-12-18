Генштаб ЗСУ уточнив наслідки ударів по окупованих територіях та Бєлгородській області РФ

Генеральний штаб Збройних сил України 18 грудня підтвердив ураження низки об’єктів на окупованих територіях.

Зокрема, йдеться про влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в районі Гвардійського в Криму, про яке раніше повідомила Служба безпеки України.

«Разом з цим, під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Росія: у Ростовській області заявили про атаку БпЛА – виникла пожежа на танкері, є загиблі і поранені

Також, за даними штабу, Сили оборони уразили цілі на окупованій Донеччині: склад зберігання безпілотників у Макіївці та зосередження живої сили російських військ із 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Російські втрати наразі уточнюють.

Штаб уточнив результати ураження 14 грудня позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області Росії:

«Підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом».





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ці влучання. Російське командування офіційно не повідомляло про ураження на Донеччині та в Криму.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков увечері 14 грудня заявляв про атаку дронів на регіон та одного постраждалого цивільного.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







