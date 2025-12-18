Росія: у Ростовській області заявили про атаку БпЛА – виникла пожежа на танкері, є загиблі і поранені

У Ростовській області РФ атаки безпілотників зазнали Ростов, Батайськ та Таганрог, є загиблі та поранені, повідомив губернатор Юрій Слюсар.



За його словами, через атаку у порту Ростова спалахнуло вантажне судно, два члени екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще три – поранені. Пожежу ліквідували. У багатоповерховій новобудові у західній частині міста, за даними рятувальних служб, ніхто не постраждав.



Слюсар додав, що у Батайську поранення отримали семеро людей. Про пошкодження в цьому населеному пункті та Таганрозі він не повідомив.



Мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін також повідомив, що після атаки БпЛА пошкоджений танкер, розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів Батайська пише, що частина міста залишилася без електрики після нічних вибухів.

За аналізом ASTRA, житловий будинок, що спалахнув у Батайську після атаки, розташований за 160 метрів від електричної підстанції.

У Міноборони Росії заявили, що в ніч на 18 грудня засоби ППО нібито знешкодили 47 українських дронів над чотирма регіонами та акваторією Чорного моря.

Українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Від початку 2024 року НПЗ та інші об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».



