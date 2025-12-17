Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Краснодарському краї РФ

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що у ніч на 17 грудня Сили оборони засобами уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянский» у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.



Українські військові зафіксували вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.



У Генштабі нагадують, що Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік, задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників.



Також у штабі підтверджують влучання по території нафтобази «Николаєвская» в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт».

Читайте також: Джерело: СБУ втретє за тиждень уразило нафтову інфраструктуру Росії в Каспійському морі



За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Український Генштаб підтвердив пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу).

У Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтопереробному заводі. В оперштабі регіону заявили, що на територію НПЗ «упали» уламки дрона, через що відбулося загоряння технологічного обладнання та трубопроводу на площі 100 кв. метрів, його загасили. Українські телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+ опублікували фотографії та відео передбачуваної пожежі на НПЗ.

У Міноборони Росії заявили, що в ніч на 17 грудня засоби ППО нібито знешкодили 94 українські дрони над шістьма регіонами та акваторіями Азовського та Чорного морів. Зокрема міністерство прозвітувало про 31 збитий український безпілотник над територією Краснодарського краю.

Від початку 2024 року НПЗ та інші об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».