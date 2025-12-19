У трьох областях РФ заявили про атаку БпЛА, в Орлі попередили про обмеження подачі тепла та води

У Росії заявили про нічну атаку на Орловську, Самарську та Ростовську області.

Внаслідок української атаки на місто Орел було пошкоджено комунальну інфраструктуру, заявив губерантор регіону Андрій Кличков.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Через можливі тимчасові обмеження подачі тепла та гарячої води у Радянському районі міста було припинено заняття в освітніх організаціях та дошкільних освітніх закладах, повідомив Кличков.

Український телеграм-канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів повідомляє про два ракетні удари. Як стверджується, перша ракета вразила ТЕЦ, друга – трансформаторне обладнання. У частині міста пропало світло.

Телеграм-канали також пишуть про атаку на ПАТ «Тольяттиазот» у Самарській області – це підприємство входить до десятки найбільших виробників аміаку у світі.

Губернатор цього регіону В'ячеслав Федорищєв підтвердив атаку БпЛА на підприємства Новокуйбишевська та Тольятті, але не уточнив, чи йдеться про «Тольяттиазот». За його словами, удари відбиті, на місцях падіння уламків БПЛА працюють оперативні служби.

Атаки безпілотників знову зазнала Ростовська область. Губернатор Юрій Слюсар заявив, що у Ростові-на-Дону через обрив ЛЕП від енергопостачання відключено житлові будинки у Болгарбуді та промислові споживачі у Західній промзоні. У Таганрозі пошкоджено скління та покрівля у п’яти приватних будинках, горіли три автомобілі.

Міноборони Росії відзвітували про 94 збитих українських безпілотників у ніч на 19 грудня, у тому числі 36 – над Ростовською областю.

Українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Від початку 2024 року НПЗ та інші об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».



