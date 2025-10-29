У Росії зазнали ударів три заводи, закривалися понад 10 аеропортів

Упродовж ночі 29 жовтня в Росії були атаковані безпілотниками три заводи, приймання і відправлення літаків припиняли кілька аеропортів.

У місті Будьоннівську Ставропольського краю дрони атакували промзону, повідомив губернатор Володимир Владіміров. Телеграм-канал Astra уточнює, що ціллю атаки був нафтохімічний завод «Ставролен», один із провідних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії.

Нафтопереробні заводи були атаковані в Ульяновській області та Республіці Марій-Ел, пишуть телеграм-канали Exilenova+, Astra та Shot.

До ранку 29 жовтня ряд російських аеропортів після обмежень відновив роботу, повідомили в Росавіації. Йдеться про аеропорти Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Казані, Краснодара, Ульяновська, Чебоксар, Пензи, Саратова, Самари, а також про московський аеропорт Шереметьєво.

Кілька дронів також прямували в напрямку Москви і були збиті ППО, інформував мер російської столиці Сергій Собянін.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».