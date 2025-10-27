Зеленський: на Ставці обговорили «розширення географії далекобійних санкцій проти Росії»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 27 жовтня засідання Ставки Верховного головнокомандувача, головною темою якого були «спроможності для далекобійних санкцій проти Росії».

«Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності», – повідомив глава держави.

Зеленський додав, що «краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська» дозволять довгострокові контракти з виробниками.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».