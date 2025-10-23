Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ і повідомив про ураження складу боєприпасів у РФ

Сили оборони України у ніч на 23 жовтня уразили нафтопереробний завод «Рязанський» – «стратегічний об’єкт противника, задіяного у забезпеченні збройних сил РФ», повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.



«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині РФ та належить компанії «Роснєфть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій», – йдеться у повідомленні.



Також у Генштабі додають, що цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області – за наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.



Українські військові додають, що триває реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України.

Раніше губернатор Рязанської області Росії Павло Малков заявив про пожежу на одному з підприємств регіону в результаті падіння уламків безпілотника. Російське видання Astra із посиланням на очевидців стверджує, що горить НПЗ.

Нинішній удар – не перший по цьому НПЗ. Зокрема, у вересні український Генштаб підтверджував попередню атаку по Рязанському НПЗ. Як заявляли тоді в українському командуванні, цей НПЗ має проєктну потужність 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. За даними штабу, він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

У Міноборони Росії заявили, що за ніч проти 23 жовтня російські сили ППО нібито збили або перехопили 139 дронів над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Рязанською і Ростовською областями РФ.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



