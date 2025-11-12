Генштаб ЗСУ повідомив про удар по нафтохімічному заводу в РФ

Українські сили в рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу Росії уразили інфраструктуру ТОВ «Ставролен» у Будьонновську, Ставропольського краю РФ, повідомив Генштаб ЗСУ.

«Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що зафіксовані численні вибухи й пожежу в районі цілі, а результати ураження ще уточнюють.

Крім того, за даними командування ЗСУ, був уражений склад боєприпасів на окупованій території в населеному пункті Новий Світ Донецької області.

«Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше про атаку в Будьонновську повідомляли російські й українські телеграм-канали.

Губернатор Ставропольського краю Росії Володимир Владимиров заявив, що атаку дронів нібито відбили сили ППО. При цьому, за його словами, уламки спричинили пожежу в промзоні Будьонновська.

Про атаку на цей завод повідомляли і минулого місяця.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».