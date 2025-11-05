Порт у російському Туапсе після ударів зупинив експорт палива – Reuters

Порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників 2 листопада, стверджує агентство Reuters, посилаючись на два неназвані джерела та аналіз пересування суден.

Reuters також пише про припинення переробки нафти на контрольованому «Лукойлом» НПЗ у Туапсе – через пошкодження портової інфраструктури. «НПЗ, який неодноразово ставав метою безпілотників, переважно постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини», – зазначає Reuters. Його потужність – 240 тисяч барелів нафти на добу. Завод виробляє лігроїн, газойль та дизельне паливо.

Російська влада раніше повідомляла, що удари безпілотників по порту викликали пожежу і пошкодили одне судно. Про масштабні ушкодження портової інфраструктури не повідомлялося. За наявними даними, під час атаки безпілотників 2 листопада в порту Туапсе перебували три танкери для перевезення нафтопродуктів. Станом на 5 листопада всі три судна були відведені від причалів і залишаються в морі на рейді неподалік від порту.

Україна вже кілька місяців завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, нафтобазах і трубопроводах, щоб скоротити доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів та викликати дефіцит палива на внутрішньому російському ринку.