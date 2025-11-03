Дзеркальні дії України: блекаут у Москві можливий?

Чи українська влада зробила все можливе для захисту енергетики і цивільного населення?

Російська армія внаслідок повітряних ударів знищили понад половину газовидобутку. Тепер Україні доведеться витратити 1,9 млрд євро на імпорт газу, щоб пережити зиму, вважає Bloomberg.

Якщо такі атаки триватимуть і вони будуть результативними, то до кінця березня Україні доведеться закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу на суму майже 2 млрд євро. Це еквівалентно майже 20% річного використання газу в Україні.

Україна просить країни Великої сімки надати обладнання для ремонту газовидобувних об'єктів і системи ППО для їхнього захисту. Також Україна прагне отримати додаткові кошти для оплати імпорту газу.

Російські атаки по Україні знищили щонайменше понад половину газовидобутку. Тепер Україні доведеться витратити 1,9 млрд євро на імпорт газу, щоб пережити зиму, вважає

За даними джерел видання, внаслідок обстрілу Полтавщини та Харківщини 3 жовтня, з ладу було виведено близько 60% газовидобутку.

Від початку росіяни активно атакують газовидобуток України. Якщо ці атаки продовжаться, то до кінця березня Україні доведеться закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу на суму майже 2 млрд євро. Це еквівалентно майже 20% річного використання газу в Україні.

Після російських атак Україна звернулась до своїх партнерів – країн Великої сімки – з проханням терміново надати обладнання для ремонту і повторила свої прохання про додаткові системи ППО. Також Україна прагне отримати додаткові кошти для оплати імпорту газу.

Війна на виснаження: наскільки Росії з її стратегією масованих ударів та тиску на фронті вдається виснажувати Україну?

​А чи виснажується в цій боротьбі сама Росія?

Наскільки відчутними для Росії є українські удари?

Підрозділи Сил оборони України вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області Росії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 3 листопада:

«Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ»

Командування зафіксувало влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Перед цим Сили оборони України повідомили, що завдали вогневого ураження по інфраструктурі «РН-Туапсинський НПЗ» у Краснодарському краї РФ:

«За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгівельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії»

З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтовидобутку та нафтопереробки РФ, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

«Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об’єктів. Серед них 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій», – сказав голова СБУ.

За його словами, атаки по цих об’єктах призвели до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.

Чи справді є дієвими удари по російських НПЗ?

Чи піде Україні на дзеркальні дії у відповідь на атаки Росії по енергетиці і містах?

Чи можливий блекаут у Москві?

Допомога Україні від союзників

Велика Британія поставила Україні додаткові ракети Storm Shadow, які українські військові використовують для ударів по території Росії. Про це 3 листопада повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Кількість ракет, які були поставлені, не називається, однак, як пише Bloomberg, його має вистачити на зимові місяці, протягом яких, як вважають співрозмовники видання, Росія посилить удари по об’єктах інфраструктури на території України.

А от президент США Дональд Трамп знову заявив, що не розглядає можливість постачання ракет «Томагавк» Києву. Про це він заявив 2 листопада на борту літака Air Force One. «Ні, не зовсім», – відповів він на запитання репортера, чи розглядає можливість постачання сучасних крилатих ракет Україні. Згодом він додав, що ще може передумати.

План зупинення війни

Фінляндія запропонувала 12-пунктний план із завершення війни.

12 пунктів розписані довкола двох фаз: «припинення вогню» і «переговори». Згідно цих пропозицій процес завершення війни має стартувати з «припинення вогню». Воно розпочнеться «через 24 години після того, як сторони приймуть цей план», і що лінія зіткнення «буде заморожена в точці, де вона пролягає на початку припинення вогню». З огляду на провідну роль Сполучених Штатів у переговорах, також пропонується, що моніторинг припинення вогню розпочнеться «негайно під керівництвом США, з використанням супутників, безпілотників та інші технологічних засобів». Також планується, що Україна та Росія узгодять «пакт про ненапад», що означає, що Київ також повинен утримуватися від спроб повернути військовим шляхом контрольовані Росією території в українських регіонах – Криму, на Донбас, Херсонщині, Запоріжжі.

Запорізьку атомну електростанцію пропонують передати під контроль неназваній третій стороні й почати домовлятися про її повернення Україні.

Більше читайте тут.

Кого Трамп буде примушувати до миру: Путіна чи Зеленського?

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки «це роблять інші країни». Це рішення американський лідер ухвалив під час поїздки країнами Далекого Сходу та після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

І після того, як президент РФ Володимир Путін двічі за тиждень заявляв про нібито успішні випробування російської зброї на ядерних установках: ракети «Буревісник», яку, за його словами, неможливо перехопити, і підводного апарата (торпеди) «Посейдон» із ядерною енергетичною установкою.

2 листопада міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі Fox News роз'яснив, що заплановані ядерні випробування наразі не передбачають підриву бойових ядерних боєприпасів, а йдеться про так звані «системні або некритичні випробування».

За його словами, такі тести включають перевірку всіх компонентів ядерної зброї, крім самої ядерної реакції, щоб переконатися, що система працює та «здатна забезпечити необхідну геометрію для потенційного ядерного підриву».

Також президент США Дональд Трамп знову заявив, що не розглядає можливість постачання ракет «Томагавк» Києву. Про це він заявив 2 листопада на борту літака Air Force One. «Ні, не зовсім», – відповів він на запитання репортера, чи розглядає можливість постачання сучасних крилатих ракет Україні. Згодом він додав, що ще може передумати.

Якщо Трамп і Путін домовляться про невигідні умови для України, Зеленський на це пристане? Примус до миру чи до капітуляції України може спрацювати?

Про це все дивіться у програмі Свобода Live: