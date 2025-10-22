Припинення вогню, замороження нинішньої лінії зіткнення: що відомо про «мирний план України та Європи?

«Мирний план» із 12 пунктів щодо врегулювання війни РФ проти України, розроблений Києвом та європейськими партнерами, передбачає дві головні фази – припинення вогню і переговори. Мається на увазі припинення вогню протягом 24 години після ухвалення воюючими сторонами цього плану. Але «мирний план» іде в розріз з деякими ключовими вимогами Росії, яка і далі наполягає, наприклад, на виведенні ЗСУ з усього Донбасу. Розглянемо головні моменти плану і де зберігається різночитання між Україною та Росією в ключових моментах.

Про «мирний план» України та Європи стало відомо Радіо Свобода з джерел в керівних органах Євросоюзу.

«Мирний план» має два головні розділи, дві головні фази – «Припинення вогню» та «Переговори» і складається з 12 пунктів, більшість з яких мають підпункти.

Отже, пропонується, що протягом 24-х годин після ухвалення «мирного плану» сторони мають повністю припинити вогонь і має бути оголошено про завершення війни.

Заморожується нинішня лінія зіткнення – що відповідає українському та американському підходам, озвучених президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом після нещодавніх переговорів у Білому домі.

Фактично «мирний план» відкидає російське наполягання, озвучене під час телефонної розмови 16 жовтня між Трампом та російським керманичем Володимиром Путіним щодо виведення ЗСУ з усього Донбасу, що є неприйнятним для України. Трамп потім наполіг на замороженні нинішньої лінії фронту. Росія нині контролює 98 відсотків Луганської області та понад 70 відсотків Донецької області (за деякими даними, до 80 відсотків).

Має бути підписаний Пакт про ненапад – Росія не атакуватиме Україну, Україна – так само, але також Київ має взяти зобов’язання не домагатися звільнення Криму, Донбасу та частин Херсонської і Запорізької областей за допомогою військової сили.

ЗАЕС

Контроль над Запорізькою АЕС, що її було окуповано російськими військами в перші тижні повномасштабного вторгнення, має перейти третій стороні. Раніше під такою «третьою стороною» мались на увазі США. Також паралельно мають початись переговори щодо поступової передачі контролю над найбільшою АЕС Європи українській стороні.

Пункт 5 говорить, що деякі символічні санкції будуть скасовані одразу після перемир’я, якщо воно протримається визначену кількість днів. Так само і членство Росії в деяких «символічних міжнародних організаціях».

Пункт 6 передбачає створення «Ради миру» на чолі з президентом США Дональдом Трампом, і саме вона має спостерігати за дотриманням перемир’я.

Пункт 7 «Перемир’я» вказує, що переговори про заключну лінію зіткнення вестимуться, допоки сторони не узгодять методи управління окупованими територіями. Максимум 100 днів триватимуть ці переговори і відведення, передислокація військ.

Будуть створені «зони безпеки» уздовж контактної лінії, також буде створена спостережна місія.

Також передбачається обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Гарантії безпеки, членство в ЄС

В «мирному плані» говориться про гарантії безпеки для України з боку «Коаліції охочих» та США. Цікаво, що «Коаліція охочих» однією з гарантій безпеки бачить розміщення в Україні миротворчих сил західних країн. Проти дислокації такого контингенту категорично виступає Москва.

Пізніше, в пункті 11 говориться, що ЄС та європейські країни підтримуватимуть Україну в проведенні потрібних реформ, щоб «приєднання до ЄС було гладким та швидким, як тільки можливо».

Окремий пункт (номер 9) говорить про започаткування діалогу високого рівня, спрямованого на «посилення спільного розуміння та повагу до мовної, культурної та релігійної різноманітності».

І під час російсько-українських переговорів у Стамбулі, і під час зустрічі Путіна з спецпосланцем Стівом Віткоффом, і інших контактів Москва наполягала на наданні російській мові статусу офіційної мови в Україні.

Також Москва хоче гарантування прав і «неущемлення» УПЦ (МП) в Україні, хоча українська влада заперечує ущемлення прав цієї церкви, а натомість хоче, аби УПЦ привела свій статут і статутні документи у відповідність до українського законодавства – зокрема розірвала зв’язки з РПЦ, керівництво якої активно підтримує російську агресію проти України.

Відбудова

«Мирний план» також передбачає створення Фонду муру та відбудови, і він буде наповнюватись прибутками від видобутку рідкісноземельних мінералів, про що вже домовились Україна та США, а також буде наповнюватись пожертвами та компенсаційними коштами за воєнну руйнацію.

«Фонд також буде використовувати заморожені активи, які будуть потім повернені як тільки буде досягнуто згоди щодо компенсаційного механізму за воєнну руйнацію», – говорить пункт 11.

Окремо ще раз підкреслено, що санкції проти Росії поступово скасовуватимуться, щойно поетапно буде втілюватися «мирний план». Але всі санкції, заходи з ізоляції Росії знову набудуть чинності автоматично, якщо би Росія напала на Україну знову.