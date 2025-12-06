На фронті від початку доби відбулось понад 150 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 6 грудня на фронті відбулось 151 бойове зіткнення, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного», – кажуть в українському командуванні.

У Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку сили РФ проводили наступальні дії у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. ЗСУ зупинили вісім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

«На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Триває бій у одній локації. Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. Ще одне боєзіткнення триває», – йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що на Покровському напрямку від початку доби сили РФ 39 разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ.

«Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, два укриття особового складу, також уразили артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



