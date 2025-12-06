Армія РФ вдарила по Новгород-Сіверську: пошкоджено райвідділ поліції та житлові будинки

У суботу, 6 грудня, російські військові атакували місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині, йдеться у повідомленні поліції.

«Сьогодні ввечері (6 грудня – ред.) росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Внаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру», – кажуть правоохоронці.

За даними відомства, інформація щодо постраждалих не надходила.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.