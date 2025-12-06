«Укрзалізниця»: у Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим

У Фастові на Київщині розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим внаслідок російського удару, йдеться у повідомленні пресслужби «Укрзалізниці».

«Тут тепло та є все необхідне для пасажирів – навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом», – зазначили у відомстві.

Також в «Укрзалізниці» уточнили, що поїзди наразі курсують через станцію та роблять тут зупинки.

Міністерство енергетики повідомило, що в ніч проти 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу й передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, зазначили в міністерстві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 6 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет. Військові уточнили, що для повітряного нападу Росія використала 51 ракету й 653 безпілотники.



«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей: 585 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); 29 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр; одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет і 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Унаслідок масованого удару РФ була зруйнована залізнична інфраструктура у Фастові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Зруйнований вокзал та житлові будинки: Київщина після масованої атаки РФ (фотосвідчення)



















