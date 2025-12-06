Удар РФ по Слов’янську: кількість постраждалих зросла до семи, серед них вагітна жінка – влада

Кількість поранених через російський удар авіабомбою по Слов’янську зросла до семи, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

«Ворожий КАБ пошкодив 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові споруди, 6 автівок. На жаль, семеро людей отримали поранення. Серед них – вагітна жінка. Усім надається необхідна медична допомога», – зазначив місцевий чиновник.

Увечері у суботу, 6 грудня, сили РФ скинули авіабомбу на Слов’янськ, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові будівлі і 6 автівок», – поінформував Філашкін.

Згодом в обласній прокуратурі Донеччини підтвердили російську атаку по Слов’янську і повідомили, що РФ вдарила по місту о 16:46, використавши «ФАБ-250» з УПК. Авіабомби впала поблизу багатоповерхового житлового будинку.

«За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків обстрілу цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.