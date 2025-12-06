Доступність посилання

Удар РФ по Слов’янську: кількість постраждалих зросла до семи, серед них вагітна жінка – влада

Наслідки атаки сил РФ по Донеччині, вересень 2025 року
Наслідки атаки сил РФ по Донеччині, вересень 2025 року

Кількість поранених через російський удар авіабомбою по Слов’янську зросла до семи, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

«Ворожий КАБ пошкодив 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові споруди, 6 автівок. На жаль, семеро людей отримали поранення. Серед них – вагітна жінка. Усім надається необхідна медична допомога», – зазначив місцевий чиновник.

Увечері у суботу, 6 грудня, сили РФ скинули авіабомбу на Слов’янськ, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові будівлі і 6 автівок», – поінформував Філашкін.

Згодом в обласній прокуратурі Донеччини підтвердили російську атаку по Слов’янську і повідомили, що РФ вдарила по місту о 16:46, використавши «ФАБ-250» з УПК. Авіабомби впала поблизу багатоповерхового житлового будинку.

«За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків обстрілу цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

