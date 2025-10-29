Доступність посилання

Путін заявив про випробування підводного безпілотника «Посейдон» з ядерним двигуном

За словами Путіна, пристрій вперше зміг розпочати роботу з підводного човна-носія і запустити свою атомну енергетичну установку, яку він використовує для живлення.
Російський президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія 28 жовтня провела випробування безпілотного підводного апарату «Посейдон» із ядерним двигуном. Про це він розповів на зустрічі з пацієнтами центрального військового клінічного шпиталю імені Мандрика.

За його словами, пристрій вперше зміг розпочати роботу з підводного човна-носія і запустити свою атомну енергетичну установку, яку він використовує для живлення.

Путін назвав випробування «величезним успіхом», заявивши, що апарат неможливо буде перехопити через його малі розміри, високу швидкість і глибину, якої він досягає.

Він заявив, що апарат потужніший за ракетний комплекс «Сармат». Невідомо, що мав на увазі Путін, але якщо йшлося про потужність ядерної боєголовки, то сумарний заряд «Сармата» оцінюється у 7,5 мегатонн.

Путін вперше повідомив про існування проекту у березні 2018 у посланні Федеральним зборам РФ. Він заявив, що в Росії розроблені підводні безпілотники, здатні рухатися на великій глибині зі швидкістю, що «кратно перевищує швидкість підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів, навіть найшвидших, надводних кораблів».

Читайте також: Лавров вважає, що «всі якось принишкли» після випробування Росією ракети «Буревісник»

Минулого тижня у РФ заявили, що провели тест крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою під назвою «Буревісник». За даними Генштабу РФ, під час випробування ракета нібито «пролетіла близько 14 тисяч кілометрів»; у відомстві наголосили, що це нібито «не межа її можливостей».


