Путін заявив про випробування підводного безпілотника «Посейдон» з ядерним двигуном

Російський президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія 28 жовтня провела випробування безпілотного підводного апарату «Посейдон» із ядерним двигуном. Про це він розповів на зустрічі з пацієнтами центрального військового клінічного шпиталю імені Мандрика.

За його словами, пристрій вперше зміг розпочати роботу з підводного човна-носія і запустити свою атомну енергетичну установку, яку він використовує для живлення.

Путін назвав випробування «величезним успіхом», заявивши, що апарат неможливо буде перехопити через його малі розміри, високу швидкість і глибину, якої він досягає.

Він заявив, що апарат потужніший за ракетний комплекс «Сармат». Невідомо, що мав на увазі Путін, але якщо йшлося про потужність ядерної боєголовки, то сумарний заряд «Сармата» оцінюється у 7,5 мегатонн.

Путін вперше повідомив про існування проекту у березні 2018 у посланні Федеральним зборам РФ. Він заявив, що в Росії розроблені підводні безпілотники, здатні рухатися на великій глибині зі швидкістю, що «кратно перевищує швидкість підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів, навіть найшвидших, надводних кораблів».

Минулого тижня у РФ заявили, що провели тест крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою під назвою «Буревісник». За даними Генштабу РФ, під час випробування ракета нібито «пролетіла близько 14 тисяч кілометрів»; у відомстві наголосили, що це нібито «не межа її можливостей».



