Плетенчук оцінив наслідки атаки по нафтотерміналу в Туапсе

Удар Сил оборони по нафтотерміналу в Туапсе матиме «довгострокові наслідки» для Росії, йдеться у заяві речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За його даними, пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

«Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які залучені у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти», – зазначив Плетенчук.

Речник ВМС уточнив, що для Росії ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.

Раніше російська влада та медіа повідомили про займання танкера в порту Туапсе внаслідок атаки українських дронів.

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по інфраструктурі російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї.

За повідомленням, Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі «РН-Туапсинський НПЗ» у Краснодарському краї РФ.

«За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгівельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії», – йдеться в ньому.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.



