ОВА: внаслідок російського удару КАБом по Циркунах постраждала людина

У неділю, 2 листопада, сили РФ завдали удару керованими авіабомбами по селу Циркуни на Харквіщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, попередньо постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



