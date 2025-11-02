Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Обстріли прифронтових областей: за добу загинули 5 жителів Донеччини

Неподалік лінії фронту. Костянтинівка. Донецька область. Вересень, 2025 року
Неподалік лінії фронту. Костянтинівка. Донецька область. Вересень, 2025 року

Російські війська обстріляли низку прифронтових областей напередодні та протягом ночі проти 2 листопада, повідомляє місцева влада.

Зокрема, постраждали кілька населених пунктів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 1 листопада росіяни вбили п’ятьох жителів Донеччини: двох у Костянтинівці, по одному у Родинському, Мирнограді і Сіверську», – заявив він.

Ще двоє людей поранені в Костянтинівці та Родинському. Руйнування зафіксували в Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

Голова Дніпропетровщини Владислав Гайваненко повідомив про зростання кількості загибли внаслідок атаки на Самарівський район напередодні:

«Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя».

Атаки спричинили пошкодження в Синельниківському, Павлоградському та Нікопольському районах.


Російські війська обстрілювали низку населених пунктів Херсонської області протягом доби, заявив голова області Олександр Прокудін:

«Били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку».

Внаслідок атак за добу загинув один житель Херсонщини, двоє зазнали поранень.

Ще один цивільний – 54-річний чоловік – загинув напередодні в Харківській області – в селі Подоли Курилівської громади, передає голова області Олег Синєгубов.

«Внаслідок вибуху невідомого предмету біля с. Кутузівка Вільхівської громади постраждав 39-річний чоловік», – додав він.

Атаки КАБами й дронами різних типів спричинили пошкодження та руйнування в Богодухівському, Куп’янському та Лозівському районах.

Читайте також: Повітряні сили повідомляють про збиття 67 російських безпілотників вночі

На початку доби російська армія атакувала Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Спершу було відомо про двох поранених – 44-річну жінку та 91-річного чоловіка.

«Майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя. Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», – заявив він.

За даними обласної влади, через атаку постраждали 17 приватних будинків.

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до трьох: 87-річна жінка зазнала переломів, їй надали медичну допомогу.

Армія РФ також атакувала населені пункти Чернігівщини, заявив голова області В’ячеслав Чаус.

«У Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, це була балістика. У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищений будинок, 47-річний господар зазнав травм», – повідомив він.

У Сумській області протягом попередньої доби загинув 57-річний житель Миропільської громади. Поранені також двоє чоловіків у Середино-Будській та Сумській громадах.


«Протягом доби, з ранку 1 листопада до ранку 2 листопада 2025 року, російські війська здійснили 61 обстріл по 26 населених пунктів у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах», – підсумувала ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Армія РФ «стирає» Костянтинівку, евакуація з міста продовжується попри обстріли
Embed
Армія РФ «стирає» Костянтинівку, евакуація з міста продовжується попри обстріли

No media source currently available

0:00 0:05:50 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG