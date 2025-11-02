Обстріли прифронтових областей: за добу загинули 5 жителів Донеччини

Російські війська обстріляли низку прифронтових областей напередодні та протягом ночі проти 2 листопада, повідомляє місцева влада.

Зокрема, постраждали кілька населених пунктів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 1 листопада росіяни вбили п’ятьох жителів Донеччини: двох у Костянтинівці, по одному у Родинському, Мирнограді і Сіверську», – заявив він.

Ще двоє людей поранені в Костянтинівці та Родинському. Руйнування зафіксували в Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

Голова Дніпропетровщини Владислав Гайваненко повідомив про зростання кількості загибли внаслідок атаки на Самарівський район напередодні:

«Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя».

Атаки спричинили пошкодження в Синельниківському, Павлоградському та Нікопольському районах.





Російські війська обстрілювали низку населених пунктів Херсонської області протягом доби, заявив голова області Олександр Прокудін:

«Били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку».

Внаслідок атак за добу загинув один житель Херсонщини, двоє зазнали поранень.

Ще один цивільний – 54-річний чоловік – загинув напередодні в Харківській області – в селі Подоли Курилівської громади, передає голова області Олег Синєгубов.

«Внаслідок вибуху невідомого предмету біля с. Кутузівка Вільхівської громади постраждав 39-річний чоловік», – додав він.

Атаки КАБами й дронами різних типів спричинили пошкодження та руйнування в Богодухівському, Куп’янському та Лозівському районах.

Читайте також: Повітряні сили повідомляють про збиття 67 російських безпілотників вночі

На початку доби російська армія атакувала Запоріжжя, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Спершу було відомо про двох поранених – 44-річну жінку та 91-річного чоловіка.

«Майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя. Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», – заявив він.

За даними обласної влади, через атаку постраждали 17 приватних будинків.

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до трьох: 87-річна жінка зазнала переломів, їй надали медичну допомогу.

Армія РФ також атакувала населені пункти Чернігівщини, заявив голова області В’ячеслав Чаус.

«У Корюківському районі ворог вдарив по сільгосппідприємству в Менській громаді. Попередньо, це була балістика. У Корюківській громаді через влучання безпілотника вогнем знищений будинок, 47-річний господар зазнав травм», – повідомив він.

У Сумській області протягом попередньої доби загинув 57-річний житель Миропільської громади. Поранені також двоє чоловіків у Середино-Будській та Сумській громадах.





«Протягом доби, з ранку 1 листопада до ранку 2 листопада 2025 року, російські війська здійснили 61 обстріл по 26 населених пунктів у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах», – підсумувала ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



