Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Повітряні сили повідомляють про збиття 67 російських безпілотників вночі

Військовий мобільної вогневої групи під час відбиття російської повітряної атаки, липень 2025 року
Військовий мобільної вогневої групи під час відбиття російської повітряної атаки, липень 2025 року

Російська армія вночі атакувала Україну із застосуванням балістичних ракет «Іскандер-М» і 79 ударних безпілотників, повідомляє командування Повітряних сил вранці 2 листопада.

Пуски ракет здійснювалися з Брянської області, дронів – із напрямків Курська, Міллєрова, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Одещина: через удар Росії по цивільній інфраструктурі вночі є загиблі й поранені

Військові зафіксували влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на шести локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG