Повітряні сили повідомляють про збиття 67 російських безпілотників вночі

Російська армія вночі атакувала Україну із застосуванням балістичних ракет «Іскандер-М» і 79 ударних безпілотників, повідомляє командування Повітряних сил вранці 2 листопада.

Пуски ракет здійснювалися з Брянської області, дронів – із напрямків Курська, Міллєрова, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на шести локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



