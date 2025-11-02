Одещина: через удар Росії по цивільній інфраструктурі вночі є загиблі й поранені

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області вночі ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці 2 листопада.

За його даними, попри активну роботу протиповітряної оборони, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

«Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала», – заявив він.

Кіпер додав, що правоохоронні органи документують російську атаку на цивільні об’єкти області.

Згодом голова ОВА повідомив про ще двох постраждалих:

«Один із них госпіталізований. Чоловік отримав термічні опіки полум’ям. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу, стан постраждалого середньої тяжкості».

Особи двох загиблих встановлюють, зазначив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



