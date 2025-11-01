ОВА: російські дрони атакували цивільний транспорт на Сумщині

Російські військові атакували цивільний транспорт на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

Також, за даними Григорова, у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.

«Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.