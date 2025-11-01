Доступність посилання

ОВА: російські дрони атакували цивільний транспорт на Сумщині

Наслідки ударів сил РФ по Сумщині, фото арівне

Російські військові атакували цивільний транспорт на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

Також, за даними Григорова, у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.

«Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

