30 грудня російське Міністерство оборони заявило, що отримало наказ Путіна «забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включно з українськими» в «райони блокування українських військ» в Покровську, Мирнограді та Куп'янську. Спікер українського МЗС Георгій Тихий у відповідь заявив, що не радив би журналістам довіряти російським «коридорам» Георгій Тихий, працюючи журналістом, у серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив в оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті. у зоні бойових дій.

Раніше лідер РФ Володимир Путін заявляв, що в районі Куп'янська і Покровсько-Мирноградської агломерації нібито заблоковано 5 тисяч українських бійців.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня вкотре спростував наявність «котлів» там, проте зазначив – ситуація в Покровську складна. Агресор, за його словами, кинув у бій 170 тисяч солдатів.

Генштаб ЗСУ заявляє, що «блокування» противником Сил оборони у Покровську немає, але російська піхота накопичується у місті. Також повідомлення про «блокування» українських підрозділів в Куп’янську та Мирнограді є неправдивими.

Проєкт DeepState вранці 31 жовтня повідомив про чергове просування агресора на півдні Покровська, а «сіра зона» охопила майже все місто. Судячи з карти, агломерація знаходиться в напівоточенні – відстань між «червоними зонами» в її «горловині» становить близько дев'яти кілометрів.

За минулу добу на Покровському напрямку український Генштаб зафіксував 48 штурмів.

У звіті ISW за 26 жовтня зазначається, що Росія використовує місії з інфільтрації (або ж просочення), відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також пов’язане з цим розпорошення сил для перебільшених заяв про здобутки на полі бою. За оцінкою аналітиків, російські війська досягають успіхів поблизу та в межах Покровська та Мирнограда, які є тактично значущими, але, ймовірно, «не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі».

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: