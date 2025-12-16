Генштаб повідомив про 255 бойових зіткнень на фронті від початку доби

На фронті від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 22:00 16 грудня.

Найбільше атак було на Покровському напрямку. «Від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Шість з них в даний час тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 28 боєзіткнень відбулося на Гуляйпільському напрямку, 27 – на Лиманському, 24 російські атаки зафіксували на Куп’янському напрямку, 20 – на Олександрівському, 16 – на Костянтинівському напрямку.

Бойові дії, за даними Генштабу, також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

Як свідчить мапа DeepState, російські війська захопили більшу частину Сіверська на Донеччині. «Сіра зона» почала наближатися до міста в середині листопада, а наприкінці місяця на східних околицях Сіверська вже з'явилася перша «червона» ділянка, тобто підконтрольна загарбникам, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. З початку грудня вона почала швидко розростатися, і за два тижні охопила понад половину міста, решта – «сіра».

Сіверськ є частиною ширшої системи оборони на півночі Донеччини, і зміна балансу сил тут безпосередньо впливає на Слов’янськ та Краматорськ, ключові міста «поясу фортець» Донбасу, які залишаються під контролем Києва. Тому захоплення Сіверська слід розглядати не як окрему ціль Росії, а як елемент підготовки до наступних етапів російської кампанії на Донбасі, головна мета якої – повна окупація Донецької і Луганської областей, зазначають Донбас.Реалії.

9 грудня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська на Донеччині продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.