Генштаб повідомив про 255 бойових зіткнень на фронті від початку доби

Українські військові на Донеччині, архівне фото
Українські військові на Донеччині, архівне фото

На фронті від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 22:00 16 грудня.

Найбільше атак було на Покровському напрямку. «Від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Шість з них в даний час тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 28 боєзіткнень відбулося на Гуляйпільському напрямку, 27 – на Лиманському, 24 російські атаки зафіксували на Куп’янському напрямку, 20 – на Олександрівському, 16 – на Костянтинівському напрямку.

Читайте також: Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?

Бойові дії, за даними Генштабу, також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

Як свідчить мапа DeepState, російські війська захопили більшу частину Сіверська на Донеччині. «Сіра зона» почала наближатися до міста в середині листопада, а наприкінці місяця на східних околицях Сіверська вже з'явилася перша «червона» ділянка, тобто підконтрольна загарбникам, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. З початку грудня вона почала швидко розростатися, і за два тижні охопила понад половину міста, решта – «сіра».

Сіверськ є частиною ширшої системи оборони на півночі Донеччини, і зміна балансу сил тут безпосередньо впливає на Слов’янськ та Краматорськ, ключові міста «поясу фортець» Донбасу, які залишаються під контролем Києва. Тому захоплення Сіверська слід розглядати не як окрему ціль Росії, а як елемент підготовки до наступних етапів російської кампанії на Донбасі, головна мета якої – повна окупація Донецької і Луганської областей, зазначають Донбас.Реалії.

9 грудня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська на Донеччині продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

